Мусса Дембеле может заменить Мбаппе в «Монако»

«Монако» приступил к поискам игрока, способного заменить в команде нападающего Килиана Мбаппе, который близок к переходу в «ПСЖ», сообщает le10sport.
По информации источника, в шорт-лист монегасков входит форвард «Селтика» Мусса Дембеле, который провёл отличный сезон в Шотландии и обратил на себя внимание ряда европейских клубов. Всего в списке красно-белых три-четыре имени.
Ранее испанские СМИ сообщили, что «ПСЖ» договорился о трансфере Мбаппе за € 150 млн плюс бонусы в размере € 30 млн, однако позже появились сведения о возможном срыве сделки.
Мбаппе не включён в список игроков «Монако», вызванных на матч с «Метцем»