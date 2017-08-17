Яньес перешёл из «Реала» в «Хетафе» и был отдан в аренду «Кадису»

«Хетафе» на своём официальном сайте объявил о достигнутой договорённости с «Реалом» о переходе голкипера «сливочных» Рубена Яньеса.
Финансовые условия этого трансфера не разглашаются. Контракт 23-летнего испанского стража ворот с «Хетафе» рассчитан на четыре года. При этом в сезоне-2017/18 Яньес будет выступать на правах аренды за «Кадис».
За основную команду «Реала» Яньес провёл один матч — в сезоне-2016/17 он сыграл в матче Кубка Испании с «Культураль Леонеса» (6:1), выйдя на замену на 76-й минуте.