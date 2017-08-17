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Фанаты «Легии» ответили УЕФА на решение оштрафовать клуб на € 35 тыс.

17 августа 2017, четверг. 22:30 Футбол

Болельщики «Легии» перед началом домашнего матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Шерифом» представили перформанс, ответив таким образом УЕФА на штраф, который был наложен на польский клуб. На баннере изображена свинья с мешком на фоне эмблемы УЕФА и подписью «И 35 тысяч евро штрафа идут...»

«Легия» была оштрафована на € 35 тыс. за нарушение правил безопасности (были заблокированы лестницы) во время домашнего матча квалификации Лиги чемпионов с «Астаной» (1:0). Напомним, что фанаты польской команды перед началом того матча представили масштабный баннер в честь погибших в Варшавском восстании.

Видео перформанса можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Легия Болельщики — Футбол УЕФА
Новости. Футбол
17 августа 2017, четверг
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