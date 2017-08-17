Фанаты «Легии» ответили УЕФА на решение оштрафовать клуб на € 35 тыс.

Болельщики «Легии» перед началом домашнего матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Шерифом» представили перформанс, ответив таким образом УЕФА на штраф, который был наложен на польский клуб. На баннере изображена свинья с мешком на фоне эмблемы УЕФА и подписью «И 35 тысяч евро штрафа идут...»
«Легия» была оштрафована на € 35 тыс. за нарушение правил безопасности (были заблокированы лестницы) во время домашнего матча квалификации Лиги чемпионов с «Астаной» (1:0). Напомним, что фанаты польской команды перед началом того матча представили масштабный баннер в честь погибших в Варшавском восстании.
Видео перформанса можно посмотреть в «Твиттере».