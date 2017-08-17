«Торино» может перехватить Ньянга у «Спартака»

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг сообщил руководству клуба, что в данный момент не готов проходить медицинское обследование в «Спартаке», которое запланировано на 18 августа, утверждает Eurosport.
Красно-белые согласовали условия трансфера форварда за € 18 млн и ещё € 2 млн в виде бонусов. Ньянгу был предложен заманчивый четырёхлетний договор с годовым окладом примерно в € 3 млн без учёта бонусов, что вдвое больше нынешней зарплаты М'Байе, однако француз не спешит отвечать согласием. Этим может воспользоваться «Торино», который также проявляет интерес к футболисту.
В сезоне-2016/17 Ньянг провёл 34 матча, отметившись 5 голами и 5 результативными передачами, выступая за «Милан» и «Уотфорд».
Форвард «Милана» Ньянг пока не решил, хочет ли он переходить в «Спартак»