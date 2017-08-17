Форвард «Милана» Ньянг пока не решил, хочет ли он переходить в «Спартак»

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг пока не определился с тем, хочет ли он переходить в «Спартак». Об этом 22-летний футболист сказал журналисту итальянского издания Premium Sport Карло Пеллегатти во время прибытия игроков россонери на стадион «Сан-Сиро» на первый матч со «Шкендией» в плей-офф квалификации Лиги Европы, пишет Tuttomercatoweb.
Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Миланом» о трансфере Ньянга за € 18 млн. Зарплата французского форварда в России должна составить € 3 млн плюс бонусы, а контракт будет рассчитан на четыре года.