«Фенербахче» проиграл «Вардару», Нойштедтер на поле не вышел

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Фенербахче» в Македонии уступил со счётом 0:2 местному «Вардару».
На 20-й минуте забил Тигран Барсегян вывел хозяев поля вперёд, а уже в конце матча автоголом отметился Мехмет Топал. Команды заканчивали встречу в неполных составах — у хозяев на 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил Бобан Грнчаров, а у гостей на четвёртой компенсированной минуте был удалён Жосеф Соуза.
Защитник сборной России Роман Нойштедтер провёл весь матч в запасе турецкой команды.
В другом матче греческий ПАОК принимал шведский «Эстерсунд» и добился волевой победы со счётом 3:1.