«Вильярреал» перенёс презентацию Бакки из-за произошедшего в Барселоне

«Вильярреал» принял решение отложить презентацию новичка команды нападающего Карлоса Бакки в знак солидарности с жертвами теракта в Барселоне.
Церемония представления колумбийского форварда, который был арендован у «Милана», должна была состояться сегодня вечером, но была перенесена.
Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг выразил соболезнования пострадавшим в теракте.
Микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе улицы Рамбла. Власти подтвердили гибель 13 человек, ещё 50 пострадали.
«Барселона»: глубоко опечалены нападением на наш город