«Эвертон» обыграл «Хайдук» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

«Эвертон» обыграл «Хайдук» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 2:0.
На 30-й минуте защитник Майкл Кин вывел «ирисок» вперёд, а в самом конце первого тайма хавбек Идрисса Гейе удвоил преимущество хозяев после передачи от нападающего Уэйна Руни.
В ещё одном матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Партизан» в Белграде сыграл вничью с венгерским «Видеотоном» (0:0).
Ответные матчи в парах пройдут 24 августа.
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