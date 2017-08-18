Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

По итогам этой еврокубковой недели Россия вновь показала хороший результат, приблизившись к Франции, занимающей пятую строчку, и отдалившись от идущей на седьмой позиции Португалии.
На этой неделе в Лиге Европы «Зенит» проиграл «Утрехту» (0:1), а «Краснодар» одолел «Црвену Звезду» (3:2). ЦСКА был сильнее «Янг Бойз» (1:0) в Лиге чемпионов. Это принесло в копилку России 0,400 балла, и в общей сложности у страны теперь 42,982 балла.
Португалия: «Спортинг» сыграл вничью со «Стяуа» (0:0), «Брага» одолела «Хабнарфьордюр» (2:1), а «Маритиму» разошёлся миром с киевским «Динамо» (0:0). Они принесли своей ассоциации 0,333 балла. В сумме у Португалии стало 39,748 балла.
Франция: «Ницца» проиграла «Наполи» (0:2), а «Марсель» сыграл вничью с «Домжале» (1:1). Таким образом, в активе французской ассоциации стало на 0,084 балла больше — в сумме 46,915.
Рейтинг ассоциаций УЕФА:
1. Испания — 89,498;
2. Германия — 63,427;
3. Англия — 62,391;
4. Италия — 60,916;
5. Франция — 46,915;
6. Россия — 42,982;
7. Португалия — 39,748;
8. Бельгия — 37,100.