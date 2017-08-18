«РБ Лейпциг» нацелился на полузащитника «Байера» Кампля

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль заинтересован в услугах полузащитника леверкузенского «Байера» Кевина Кампля, сообщает Bild.
«Лейпциг» интересовался Камплем и раньше, трижды контактировав с «Байером» относительно игрока. Правда, до сих пор леверкузенскому клубу конкретного предложения по футболисту сделано не было.
Действующий контракт 26-летнего Кампля с «Байером» рассчитан до лета 2020 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет € 20-25 млн.
По итогам предыдущего сезона Кампль принял участие в 30 матчах чемпионата Германии, став автором 1 гола и 2 результативных передач.