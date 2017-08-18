Ривалдо раскритиковал менеджера «Барселоны» за критику в адрес игроков

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо раскритиковал генерального менеджера «Барселоны» Пепа Сегуру. Последний в свою очередь подверг критике игроков команды после поражений от мадридского «Реала» в двух матчах Суперкубка Испании.
«Нелегко проигрывать дважды подряд «Реалу» и слушать недавно пришедших в клуб людей, которые прямо обвиняют футболистов, выигравших всё. Это свидетельствует о недостатке опыта общения с игроками такого уровня. Заслуживают уважения как те футболисты, которые в данный момент играют в «Барселоне», так и те, кто пополнит состав команды», — написал Ривалдо на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
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