Трахтенберг — Орлову: Гена, Каррера к твоим рекомендациям не прислушивается

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг ответил телекомментатору Геннадию Орлову, который накануне высказался о московской команде и её главном тренере Массимо Каррере. В частности, Орлов сказал о Дмитрии Комбарове, что «его нельзя ставить в основной состав, а Каррера ставит».
«Гена, консультируй Манчини. Во-первых, он ближе. Во-вторых, Каррера к твоим рекомендациям не прислушивается. И вообще, болей за „Зенит“ на здоровье!» — написал Трахтенберг в своём аккаунте в «Твиттере».
Орлов: Комбарова нельзя ставить в основной состав «Спартака», а Каррера ставит