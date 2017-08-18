Бейи: в детстве продавал чехлы для телефонов, чтобы заработать денег

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Кот-д’Ивуара Эрик Бейи рассказал о своём детстве и переходе в манкунианский клуб из «Вильярреала», в составе которого играет с июля 2016 года.
«В детстве мне повезло с отцом, которой меня финансово поддерживал, но даже в этой ситуации я работал. У меня была программа во второй половине дня. После тренировки я перед своим домом продавал чехлы для телефонов, чтобы заработать немного денег. Я не всегда мог полагаться на своих родителей, хотя они всегда пытались мне помочь.
Переход в «Манчестер Юнайтед» был большим шагом. Нелегко было покинуть «Вильярреал» и перейти в команду, где есть игроки с большим опытом выступления в Премьер-лиге. Но мне было несложно, потому что у меня отличные товарищи по команде. Мне посчастливилось оказаться в раздевалке, где все как одна семья», — цитирует Бейи The Guardian.
С момента своего перехода 23-летний футболист принял участие в 39 матчах в футболке «МЮ».