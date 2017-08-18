Бывший полузащитник «Уфы» и «Арсенала» Фримпонг продолжит карьеру на Кипре

Ганский полузащитник Эммануэль Фримпонг подписал соглашение с «Эрмисом», который выступает в чемпионате Кипра, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один сезон.
Во второй половине прошлого сезона Фримпонг защищал цвета шведского «АФК Юнайтед», но 12 августа стало известно, что стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. В России Эммануэль известен по выступлениям за «Уфу» и тульский «Арсенал». Профессиональную карьеру игрок начал в лондонском «Арсенале».
Фримпонг покинул шведский «АФК Юнайтед» спустя полгода после перехода