Панов: думал, что «Зенит» — моя семья, но в родном клубе от меня отвернулись

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, поддерживающий в настоящее время «Спартак», в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову объяснил, почему 6 августа поехал в Санкт-Петербург болеть за московскую команду в красно-белых цветах, а не в чём-то уважительном по отношению к питерским болельщикам, которые могут олицетворять с ним «Зенит».
«То есть 20 лет они ни с чем меня не олицетворяли, а теперь начали?! Иуду нашли?! Только когда в 99-м Романцев на базе сборной озвучил предложение от «Спартака», то я ему отказал как раз из-за принадлежности к Петербургу. Вот тогда это правда можно было расценить как предательство. Думаете, легко было говорить «нет» возможности играть с друзьями по сборной в лучшей команде страны и выигрывать титулы?
Я думал, что «Зенит» — моя семья навсегда. Когда передумал? После возвращения из «Сент-Этьена». Я пропустил год из-за проблем с внутренними органами. Всё могло привести к летальному исходу. Беда досталась прицепом из прошлой жизни, чтобы вы понимали.
В России, кстати, гепатит не подтвердился, видимо, это были игры клубов. «Сент-Этьен» заплатил за меня 5 млн долларов и, видимо, не хотел перечислять всю сумму после смены тренера и передела влияния в клубе. Но всё равно: мне нужно было запускать карьеру заново. Я вернулся в Питер, попросил о помощи, но в родном клубе от меня отвернулись. Мутко и Морозову я оказался не нужен. А «Зенит» дал понять, что Панов – просто обычный человек, такой же, как все. И не важно, свой ли или какой-нибудь очередной чех. Вот сколько сейчас своих воспитанников без дела слоняются по Петербургу? Не буду называть фамилии, но их не сосчитать.
Не то чтобы обидно. Просто я понял, что жизнь перезагрузилась. «Зенит» закончился для меня в 99-м году, когда мы брали Кубок. Память о «Петровском», фанатах навсегда останется в сердце, конечно. Но с тех пор у меня всё изменилось.
Я же пришёл на матч «Зенит» — «Спартак» в красном не в ларёк пивной и не в кабак болельщиков «Зенита», а на стадион. Что ещё нужно было надеть фанату «Спартака»? Что-то синенькое?» — сказал Панов.