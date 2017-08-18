175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Панов: думал, что «Зенит» — моя семья, но в родном клубе от меня отвернулись

18 августа 2017, пятница. 12:19 Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, поддерживающий в настоящее время «Спартак», в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову объяснил, почему 6 августа поехал в Санкт-Петербург болеть за московскую команду в красно-белых цветах, а не в чём-то уважительном по отношению к питерским болельщикам, которые могут олицетворять с ним «Зенит».

«То есть 20 лет они ни с чем меня не олицетворяли, а теперь начали?! Иуду нашли?! Только когда в 99-м Романцев на базе сборной озвучил предложение от «Спартака», то я ему отказал как раз из-за принадлежности к Петербургу. Вот тогда это правда можно было расценить как предательство. Думаете, легко было говорить «нет» возможности играть с друзьями по сборной в лучшей команде страны и выигрывать титулы?

Я думал, что «Зенит» — моя семья навсегда. Когда передумал? После возвращения из «Сент-Этьена». Я пропустил год из-за проблем с внутренними органами. Всё могло привести к летальному исходу. Беда досталась прицепом из прошлой жизни, чтобы вы понимали.

В России, кстати, гепатит не подтвердился, видимо, это были игры клубов. «Сент-Этьен» заплатил за меня 5 млн долларов и, видимо, не хотел перечислять всю сумму после смены тренера и передела влияния в клубе. Но всё равно: мне нужно было запускать карьеру заново. Я вернулся в Питер, попросил о помощи, но в родном клубе от меня отвернулись. Мутко и Морозову я оказался не нужен. А «Зенит» дал понять, что Панов – просто обычный человек, такой же, как все. И не важно, свой ли или какой-нибудь очередной чех. Вот сколько сейчас своих воспитанников без дела слоняются по Петербургу? Не буду называть фамилии, но их не сосчитать.

Не то чтобы обидно. Просто я понял, что жизнь перезагрузилась. «Зенит» закончился для меня в 99-м году, когда мы брали Кубок. Память о «Петровском», фанатах навсегда останется в сердце, конечно. Но с тех пор у меня всё изменилось.

Я же пришёл на матч «Зенит» — «Спартак» в красном не в ларёк пивной и не в кабак болельщиков «Зенита», а на стадион. Что ещё нужно было надеть фанату «Спартака»? Что-то синенькое?» — сказал Панов.

Панов: мой дом — Москва, а не Питер. И да, я фанат «Спартака», не «Зенита»
Самый искренний русский футболист рассказывает Дмитрию Егорову о большой перезагрузке в своей жизни.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Александр Панов
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
13:04 Эйна: чувствую доверие Слуцкого в «Халл Сити»
12:56 Панов: «Спартаку» не хватает Левандовского. Если не Роберт, тогда Смолов
12:50 Получивший российское гражданство велогонщик Перкинс посетил базу «Зенита»
12:49 Асенсио: Роналду становится опаснее, когда ранен. Пусть будут осторожны
12:46 Панов: после дерби с ЦСКА подошли фанаты «Спартака» с грозным видом
12:42 Паулиньо: считаю, что соответствую стилю «Барселоны»
12:31 Панов: когда Радимов открывает рот, то с его стороны несётся бред
12:27 Экс-игрок «Краснодара» Налдо: в России другой футбол, суровая зима, тяжёлый язык
12:23 «Барселона» заплатит за Коутиньо и Дембеле € 300 млн
12:19 Панов: думал, что «Зенит» — моя семья, но в родном клубе от меня отвернулись
12:09 «Вест Бромвич» официально отклонил предложение «МС» по Эвансу
12:02 Слуцкий: «КПР» — опасный соперник, но в Чемпионшипе никогда не будет лёгких игр
11:58 Маркос Льоренте может покинуть «Реал» из-за высокой конкуренции
11:51 Бывший полузащитник «Уфы» и «Арсенала» Фримпонг продолжит карьеру на Кипре
11:48 Григорян: класс игроков «Арарата» должен сказаться в матче с «Энергомашем»
11:42 Маркин: сведений о задержании болельщиков ЦСКА после матча со «Спартаком» нет
11:40 Заммер считает, что ценности «Боруссии» Д под угрозой из-за Усмана Дембеле
11:37 Бейи: в детстве продавал чехлы для телефонов, чтобы заработать денег
11:36 Трахтенберг — Орлову: Гена, Каррера к твоим рекомендациям не прислушивается
11:21 «Валенсия» и «Интер» договорились об обмене Канселу на Кондогбиа
11:15 Местре: об уходе Неймара знали игроки, а я не раскаиваюсь в своих словах
11:09 Полузащитник «Халл Сити» Хенриксен выбыл из строя на 4-6 недель
10:44 Анчелотти: Мюллер в соответствующей форме, и он не будет играть на фланге
10:32 Защитник «Вольфсбурга» Брукс, купленный за € 17 млн, выбыл из строя на 3 месяца
10:31 Роналду: я в ужасе от новостей из Барселоны
10:20 Шоу исполнил мечту болельщицы, устроив тур по «Олд Траффорд»
10:03 Защитник «Тулузы» Амьян: я не боюсь Неймара
10:01 Асенсио: надеемся отблагодарить болельщиков «Реала» титулами
10:00 Фанаты «Спартака» и «быкование» Смолова. Фотообзор «Краснодар» – «Црвена Звезда»
09:57 Фавр: Балотелли и Снейдер вернулись в строй
09:56 Кастро: мы в «Боруссии» шокированы поведением Дембеле
09:55 Маттеус: при игровых концепциях Боша оборона «Боруссии» Д уязвима
09:52 Клопп: не вижу причин, по которым игроки хотели бы покинуть «Ливерпуль»
09:48 Заммер: у меня отличные отношения с президентом «Баварии» Хёнессом
09:36 «Челси» может оштрафовать Косту на £ 3 млн, если он не вернётся в Англию
09:31 Ривалдо раскритиковал менеджера «Барселоны» за критику в адрес игроков
09:29 «Урал» отдал Коробова в аренду в «Авангард»
08:50 Боатенг подпишет с «Айнтрахтом» трёхлетний контракт после прохождения медосмотра
08:44 Бош: Гётце проделал всю работу, это выглядит отлично
08:20 «Барселона» приобрела защитника «Палмейраса» Мину
08:03 Наставник «Динамо» Б: надену юбку, если «Стяуа» пройдёт «Спортинг»
07:59 «Фрайбург» продлил контракт с главным тренером Штрайхом
07:47 Пике – после замены в матче с «Реалом»: эти парни делают с нами, что хотят
07:46 Габи призвал Диего Косту уважать интересы «Челси»
07:22 «РБ Лейпциг» нацелился на полузащитника «Байера» Кампля
Все новости RSS
Партнерский контент