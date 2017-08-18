«Барселона» заплатит за Коутиньо и Дембеле € 300 млн

«Барселона» заплатит «Ливерпулю» и дортмундской «Боруссии» за полузащитника Фелипе Коутиньо и нападающего Усмана Дембеле соответственно по € 150 млн, сообщает Marca.
Ранее генеральный менеджер «Барселоны» Пеп Сегура заявил, что каталонский клуб близок к приобретению Коутиньо и Дембеле, но «Ливерпуль» и «Боруссия» эту информацию опровергли.
В нынешнее межсезонье «Барселона» уже приобрела полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо за € 40 млн, а также колумбийского защитника «Палмейраса» Мину за € 9 млн.
«Барселона» приобрела защитника «Палмейраса» Мину