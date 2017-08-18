«Барселона» приобрела защитника «Палмейраса» Мину

«Барселона» приобрела защитника «Палмейраса» Ери Мину, сообщает испанское интернет-издание Sport.
У сине-гранатовых было право приобретения колумбийского футболиста за € 9 млн, и каталонский клуб воспользовался этим. Однако Мина до января не пополнит ряды «Барселоны» и продолжит выступление за бразильский клуб. Не исключается также, что «Барселона» зимой отдаст игрока в аренду в другой клуб до конца сезона.
Источник подчёркивает, что в «Барселоне» не хотели ждать дольше ввиду проблем в обороне, которые выявились в двух матчах розыгрыша Суперкубка Испании с мадридским «Реалом».
«Барселона» рассматривает возможность трансфера колумбийца Мины из «Палмейрас»