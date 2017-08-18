Эйна: чувствую доверие Слуцкого в «Халл Сити»

Защитник Ола Темитайо Эйна, перешедший в «Халл Сити» на правах аренды из «Челси», рассказал, что чувствует поддержку главного тренера Леонида Слуцкого, а также поделился ожиданиями от матча 4-го тура Чемпионшипа с «Куинз Парк Рейнджерс».
«Первые матчи получились хорошими. Против «Астон Виллы» нас ждало жёсткое испытание, против «Бёртона» было лучше, но я чувствую, что могли добиться другого результата в матче с «Вулверхэмптоном».
Мы хорошо работаем, настроение позитивное, мы уверены в своих силах. Чувствую доверие партнёров по команде и главного тренера. Своей игрой также доволен, да, допустил несколько ошибок, но я пока привыкаю ко взрослому футболу.
В Чемпионшипе играют серьёзные команды. Впереди матч с «КПР», где мы постараемся добиться положительного результата. Всё это возможно, если мы проявим желание», — цитирует Эйна пресс-служба «Халл Сити».
Матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Халл Сити» состоится завтра, 19 августа. Начало – в 17:00 мск.