Интерес ЦСКА к Венделу заставил «Порту» увеличить предложение

Интерес ЦСКА к полузащитнику «Флуминенсе» Венделу заставил «Порту» усилить попытки приобретения игрока, сообщает UOL.
Согласно информации источника, португальский клуб уже вышел с увеличенным предложением за игрока — ранее «Порту» не предлагал за него и € 15 млн. Сам футболист настаивает на переходе в «Порту». Бразильский клуб в свою очередь не прочь продать футболиста по финансовым соображениям.
Ранее вице-президент «Флуминенсе» Фернандо Вейга не подтвердил информацию о том, что Вендел находится в шаге от перехода в ЦСКА. Бразильские СМИ сообщали, что «армейцы» готовы заплатить за хавбека более € 7 млн.
«Флуминенсе» не получал предложений от ЦСКА по Венделу