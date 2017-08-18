Мостовой: не думаю, что в случае поражения кресло под Каррерой может зашататься

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча седьмого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом», который пройдёт завтра, 19 августа.
«Надеюсь на победу «Спартака», красно-белым надо реабилитироваться за поражение от ЦСКА и восстанавливать упущенные позиции в таблице. Но будет нелегко, «Локомотив» тоже получил пробоину от «Тосно», причём «железнодорожники» проиграли по делу. Обе команды как раненые звери, будет интересно посмотреть. Но преимущество всё-таки у «Спартака». Закрытого футбола не ожидаю. Во-первых, закрытый футбол — это исторически не относится к красно-белым. Во-вторых, на «Открытие Арене» вообще непривычно видеть такой футбол.
Не думаю, что в случае поражения кресло под Массимо Каррерой может зашататься. Команда идёт в одной победе от тройки, Лига чемпионов ещё не началась. Ситуация некритическая, все эти разговоры – полная глупость. Что касается прогноза, то поставлю, что «Спартак» не проиграет, а матч закончится со счётом либо 1:1, либо 2:1 в пользу команды Карерры», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.