«Бавария» – «Байер»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:30

Сегодня, 18 августа, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч 1-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Байером». Встреча начнётся в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Байер».
Ранее команды встречались друг с другом 54 раза. 33 матча завершились победой «Баварии», 10 раз команды сыграли вничью, и 11 раз сильнее оказались футболисты «Байера». Последняя встреча между этими командами состоялась в апреле 2017 года и завершилась вничью со счётом 0:0.
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