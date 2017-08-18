Конте посмеялся над словами Косты об отношении к нему в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте предпочёл посмеяться в ответ на вопрос об интервью нападающего Диего Косты, в котором тот сообщил, что в лондонском клубе к нему относятся как к преступнику.
«Это просто здорово. Я предпочитаю просто посмеяться. Могу сказать вам, что все, кто был в «Челси», знают, что произошло с Костой в прошлом сезоне. Его интервью просто смешно. Я не хочу больше обсуждать эту тему. Для меня она в прошлом», — приводит слова Конте The Telegraph.
«Антонио не хочет в дальнейшем давать комментарии по этой теме, равно как и наш клуб. Наша позиция вполне ясна», — добавил представитель пресс-службы «Челси».
«Челси» может оштрафовать Косту на £ 3 млн, если он не вернётся в Англию