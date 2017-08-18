Политано готов подписать с «Зенитом» контракт с зарплатой € 1,5 млн в год

«Зенит» продолжает переговоры с «Сассуоло» о трансфере полузащитника Маттео Политано. Итальянцы не готовы отпустить 24-летнего игрока за предложенные россиянами € 15 млн, но сине-бело-голубые готовы добавить к этой сумме дополнительные бонусы, сообщает Tuttomercatoweb.
При этом сам Политано не против перехода в «Зенит» и надеется подписать с питерской командой контракт на пять лет с зарплатой € 1,5 млн в год.
В минувшем сезоне игрок принял участие в 31 матче Серии А (из них в 24 встречах в основном составе), стал автором пяти голов и шести результативных передач.