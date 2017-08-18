«Спартак» победил «Локомотив» в молодёжном первенстве России

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче седьмого тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова — поле №4» и завершилась со счётом 3:1.
Все свои три гола красно-белые забили в первом тайме — дублем отличился Даниил Лопатин, ещё один мяч забил Александр Руденко. В начале второй половины игры защитник «Спартака» Леонид Миронов забил в собственные ворота, и этот гол стал последним в матче.
«Спартак» набрал 6 очков и вышел на 11-е место в молодёжном первенстве, «Локомотив» (11) идёт пятым.
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