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Жулиано: боролся до конца, чтобы осуществить переход из «Зенита» в «Фенербахче»

18 августа 2017, пятница. 19:06 Футбол

Полузащитник Виктор Жулиано, перешедший этим летом из «Зенита» в «Фенербахче», поделился эмоциями от трансфера в турецкий клуб.

«Бывший полузащитник «Фенербахче» Алекс являлся игроком топ-уровня, которому удалось построить карьеру таким образом, что он стал идолом здесь, в Турции. Он многого добился. Общался с ним перед переходом в «Фенербахче». Он послал мне сообщение, пожелав удачи и всего наилучшего.

Очень рад примерить на себе футболку «Фенербахче». Доволен реакцией на мой переход со стороны болельщиков, СМИ, руководства и президента клуба. Рад тому, какие усилия были приложены, чтобы я здесь оказался. Хочу как можно скорее выйти на поле. Знаю, что в воскресенье нам предстоит важный матч с «Трабзонспором». Хочу хорошо подготовиться и дебютировать за «Фенербахче» в этой встрече. Надеюсь, что смогу своей игрой на поле оправдать доверие болельщиков и людей, которые на меня рассчитывают.

Переговоры о переходе из «Зенита» в «Фенербахче» получились очень трудными из-за всех проблем за пределами поля, которые невозможно было контролировать. Тем не менее, как только получил предложение от «Фенербахче», сразу сказал: «Да». Я боролся до конца, чтобы успешно завершить переговоры о моём переходе. Руководство клуба знает об этом. Для меня это новый вызов. «Фенербахче» является великим клубом, который всегда борется за титулы. Лучшего варианта для моей карьеры не придумать. Выбрал этот клуб, чтобы расти как игрок», — цитирует Жулиано Terra.

Фурсенко: претензии «Трабзонспора» бессмысленны, Жулиано хотел в «Фенербахче»
Источник: Terra Сообщить об ошибке
Теги
Трабзонспор ФК Зенит ФК Фенербахче Алекс де Соуза Виктор Жулиано Трансферы
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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