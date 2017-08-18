Габриэл Паулиста перешёл из «Арсенала» в «Валенсию»

«Валенсия» объявила о переходе из «Арсенала» защитника Габриэла Паулисты. Контракт «летучих мышей» с бразильским игроком рассчитан до 30 июня 2022 года, сумма отступных в его соглашении составила € 80 млн.
Паулиста будет представлен «Валенсией» публике завтра, 19 августа, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
26-летний футболист перешёл в «Арсенал» из «Вильярреала» в 2015 году и выиграл с клубом два Кубка Англии и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне Паулиста отыграл 19 матчей в английской Премьер-лиге.
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