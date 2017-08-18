Лунин: молодые футболисты «Спартака» прогрессируют

Главный тренер молодёжной команды «Спартака» Алексей Лунин подвёл итоги матча с «Локомотивом» (3:1) в седьмом туре молодёжного первенства.
«Сегодня мы, как и всегда, планировали играть в атакующий футбол. Быстрые атаки принесли результат: в первом тайме мы на скорости проходили середину поля и забили три красивых гола. К сожалению, после перерыва и мы, и соперники продемонстрировали менее качественную игру. Сказалась погода — жара и духота. Именно из-за них ребята подсели физически — и футбол получился не таким быстрым, как в первом тайме.
Для нас сейчас каждая встреча получается напряжённой. Но молодые футболисты прогрессируют. Даже в прошлом поединке, проигранном ЦСКА, мы, считаю, выглядели сильнее соперника. Ну а сегодня тоже были сильнее и заслуженно победили", — цитирует Лунина пресс-служба «Спартака».