Агент Лунгу объяснил, почему игрок решил перейти из «Урала» в «Аланьяспор»

Футбольный агент Леонид Истрати, который представляет интересы нападающего Чисамбы Лунгу, прокомментировал переход игрока из «Урала» в турецкий клуб «Аланьяспор».
«Вариант с переездом в Турцию у Лунгу возник недели три назад. Было ещё два, но сработал только этот. «Аланьяспор» — добротная и амбициозная команда, которая ставит большие цели. Я предложил им Чисамбу, и они откликнулись позитивно. Старший тренер даже приехал в Россию, чтобы посмотреть на игрока. На редкость легко мы нашли понимание в «Урале». Большое спасибо президенту клуба господину Иванову, потому что проблем не было никаких.
Такое решение приняли, потому что Чисамба провёл уже много лет в России и хотел перемен. Иногда футболистам нужны перемены, чтобы не застояться на одном месте. Лунгу очень благодарен руководству, что не создавалось никаких препятствий. Чемпионат Турции очень вырос за последнее время. Я сам убедился в этом, ностальгируя и наблюдая за тренировками «Аланьяспора» и Вагнера Лава. Он блистал в РФПЛ, а теперь его очень любят в Турции.
Я провёл с Чисамбу два прекрасных дня и вечера, пока оформляли документы и искали квартиру, и всё это время он очень красиво высказывался о России, эти годы он чувствовал себя прекрасно и полностью адаптировался, хоть и слабенько говорил по-русски.
Если бы я был во время потасовки между Лунгу и Ивановым, о которой говорят в СМИ, я бы мог сказать, правда это или нет. А так я просто не в курсе, о чём речь. Не знал об этом случае и даже не интересовался. Но я в это не верю, потому что Чисамба всегда хорошо отзывается об Иванове, и мне показалось, что в «Урале» он и правда чувствовал себя его сыном. Лунгу всегда говорил о президенте только в положительном ключе», — сказал Истрати в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.