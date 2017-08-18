Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов перед сегодняшней тренировкой самарской команды в Тюмени получил подарок от болельщиков.
Как сообщает официальный сайт «Крыльев Советов», тюменские любители футбола подарили Тихонову нарды ручной работы, а также пожелали успехов на тренерском мостике самарской команды. На доске изображена эмблема «Спартака» и Тихонов в футболке московского клуба.
В 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» 19 августа сыграют с «Тюменью».
Тихонову в Тюмени подарили нарды ручной работы
Фото: http://www.kc-camapa.ru