Матич: мы с Погба хорошо играем вместе и помогаем друг другу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился мыслями о своей связке в центре поля манкунианцев с французским хавбеком Полем Погба.
«Думаю, мы хорошо играем вместе и помогаем друг другу. Поль здорово играет в атаке, но при этом успевает помогать в обороне. Он всегда располагается на поле чуть выше меня. Мы выходим на поле, чтобы биться друг за друга, и будем продолжать делать это в следующих матчах. Я счастлив, что за нашу команду выступает Погба», — приводит слова Матича официальный сайт «МЮ».
Матич: определённо «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб, в котором я играл