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Канселу: спасибо за всё, Валенсия, ты навсегда останешься в моём сердце!

19 августа 2017, суббота. 02:50 Футбол

Защитник «Валенсии» Жоау Канселу не сумел сдержать слёз, прощаясь с городом и болельщиками на «Месталье» по окончании встречи с «Лас-Пальмасом» (1:0) в стартовом туре нового сезона Примеры. Футболист продолжит карьеру в «Интере».

«Спасибо за всё, Валенсия! Ты навсегда останешься в моём сердце, желаю всего наилучшего в мире», — написал игрок в своём «инстаграме».

Канселу присоединился к «Валенсии» в 2014 году. 23-летний футболист принял участие в 91 матче «летучих мышей», став автором четырёх голов и девяти результативных передач.

Момент прощания португальского игрока с болельщиками можно посмотреть в «Твиттере».

«Валенсия» победила «Лас-Пальмас» благодаря голу Дзадзы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лас-Пальмас ФК Валенсия
Новости. Футбол
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