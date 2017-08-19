Канселу: спасибо за всё, Валенсия, ты навсегда останешься в моём сердце!

Защитник «Валенсии» Жоау Канселу не сумел сдержать слёз, прощаясь с городом и болельщиками на «Месталье» по окончании встречи с «Лас-Пальмасом» (1:0) в стартовом туре нового сезона Примеры. Футболист продолжит карьеру в «Интере».
«Спасибо за всё, Валенсия! Ты навсегда останешься в моём сердце, желаю всего наилучшего в мире», — написал игрок в своём «инстаграме».
Канселу присоединился к «Валенсии» в 2014 году. 23-летний футболист принял участие в 91 матче «летучих мышей», став автором четырёх голов и девяти результативных передач.
Момент прощания португальского игрока с болельщиками можно посмотреть в «Твиттере».
«Валенсия» победила «Лас-Пальмас» благодаря голу Дзадзы