Зюле: возможно, счёт матча с «Байером» получился слишком крупным

Защитник «Баварии» Никлас Зюле прокомментировал победу над «Байером» (3:1) в матче 1-го тура Бундеслиги.
«Для меня это был особенный день. Мой первый матч за новый клуб и первый гол. Было приятно сотворить это на глазах тысяч восторженных болельщиков.
Матч был непростой. В первом тайме у нас были хорошие моменты.Второй тайм сложился не лучшим образом. Нам не хватало свежести. У наших ворот было много моментов. Возможно, счёт получился слишком крупным", — приводит слова Зюле официальный сайт «Баварии».
«Бавария» выиграла у «Байера» в первом матче сезона Бундеслиги