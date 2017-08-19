Хёнесс: если за действиями У. Дембеле стоит «Барселона», я больше не уважаю её

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс не исключает, что в своих действиях нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле руководствуется указаниями из «Барселоны», которая заинтересована в его услугах. Ранее Дембеле был отстранён немецким клубом от тренировок за отсутствие на одном из занятий, после чего стало известно, что игрок намерен оставаться во Франции, пока его переход в каталонский клуб не будет оформлен.
«Если за действиями У. Дембеле стоит «Барселона», я больше не уважаю её. Побуждать игрока проявлять неуважение к своему контракту – самый низкий уровень. Если же «Боруссия» получит за него € 120, € 130 или же € 150 млн, то в выигрыше останется клуб, а не игрок. Но не может быть так, чтобы сумму компенсации определял футболист. Если бы Дембеле был игроком «Баварии», то за каждый день забастовки платил бы штраф в размере € 100 тыс. И так до закрытия трансферного окна 31 августа», — цитирует Хёнесса Eurosport.