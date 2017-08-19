«Спартак» — «Локомотив»: команды определились с комплектами формы на игру

Сегодня, 19 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч седьмого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».
Команды определились с комплектами формы на игру: «Локомотив» сыграет в белом, а «Спартак» — в красном.
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с рефери Алексеем Еськовым, помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 17:30 по московскому времени.
Фото доступно в «твиттере» «Спартака».