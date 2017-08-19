Источник: Нету может перейти из «Зенита» в «Валенсию» в обмен на Абденнура

Защитник «Зенита» Луиш Нету может продолжить карьеру в «Валенсии», а защитник испанского клуба Аймен Абденнур может перейти в команду из Санкт-Петербурга, сообщает O Jogo.
По информации издания, клубы ведут переговоры в возможном трансфере, при котором Нету окажется в «Валенсии», а «Зенит» пополнится Абденнуром, в приобретении которого заинтересован наставник российской команды Роберто Манчини. Отмечается, что ранее этим летом «Валенсия» уже пыталась купить Нету, но «Зенит» тогда отклонил трансферное предложение в размере € 5 млн.
29-летний Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. В минувшем сезоне РФПЛ португалец провёл 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.
28-летний Абденнур был приобретён «Валенсией» у «Монако» в 2015 году за € 25 млн. В минувшем сезоне чемпионата Испании тунисец провёл 13 матчей, не отметившись результативными действиями.