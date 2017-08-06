Нету: никогда не пожалею о решении отправиться в Россию

Португальский защитник «Зенита» Луиш Нету вспомнил о непростых первых месяцах, проведённых в Санкт-Петербурге, отметив, что со временем ситуациях изменилась к лучшему. Футболист подчеркнул, что никогда не пожалеет о решении играть в России.
«Поначалу было очень непривычно и даже тяжело. Я не чувствовал себя счастливым, когда приехал сюда. Возможно, это был шок от зимы — я ведь перешёл в «Зенит» в феврале. В Италии было здорово, и такая перемена места меня потрясла. Чемпионат я не знал, Кришито был травмирован, Бруну Алвеш собирался уходить, Халка и Витселя критиковали из-за денег, которые «Газпром» заплатил за ребят. В команде были группировки россиян и иностранцев…
В общем, в первые 4-5 месяцев единственным моим желанием было уехать. Но потом всё изменилось. Я стал узнавать больше о клубе, о городе. Мои первые матчи были плохими — я это понимаю. Но, как мне кажется, я стал играть лучше, прогрессировать. И сейчас всё замечательно. Я никогда не пожалею о решении отправиться в Россию.
Пару лет назад я чуть не уехал в «Олимпиакос»? Это правда, потому что в тот момент в «Зените» играли Ломбертс и Гарай, а меня звал португальский тренер — Витор Перейра. Но, вы знаете, уезжать из «Зенита» морально очень тяжело. Не только для меня, но для любого, кто играл в Санкт-Петербурге. Те, кто никогда не был здесь, думают: «Боже, ты ведь играешь в России...» Но после того, как приезжают, хотят остаться», — цитирует защитника 8news.