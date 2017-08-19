Родственница защитника «ПСЖ» Дани Алвеса утонула в Бразилии

В семье защитника «ПСЖ» Дани Алвеса произошла трагедия. Как сообщает L'Équipe со ссылкой на бразильские СМИ, тётя бразильского футболиста в пятницу утонула в реке на севере штата Баия (Бразилия). Сестре матери Алвеса было 46 лет. Информацию о несчастном случае подтвердили полиция и семья 34-летнего игрока.
На данный момент неизвестно, примет ли Алвес участие в матче третьего тура французской Лиги 1 с «Тулузой», который состоится 20 августа в Париже.
Напомним, что Алвес перешёл в «ПСЖ» летом этого года в качестве свободного агента после ухода из «Ювентуса».
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