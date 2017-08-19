«Зенит» обыграл «Амкар» в молодёжном первенстве России

В матче седьмого тура молодёжного первенства России «Амкар» принимал на своём поле «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Звезда» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в этой игре на 44-й минуте записал на свой счёт Алексей Плотников. Таким образом, пермяки продлили серию без побед до семи матчей, а команда из Санкт-Петербурга одержала вторую подряд победу в турнире.
«Зенит» с 10 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Амкар» (2) остаётся на предпоследней 15-й строчке.