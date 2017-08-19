Состав «Карпат» пополнил бывший полузащитник «Малаги» и «Сампдории» Тиссоне

«Карпаты» заключили контракт с опорным полузащитником Фернандо Тиссоне, сообщает официальный сайт клуба из Львова. За украинскую команду 31-летний футболист будет выступать под 28-м номером.
Тиссоне родом из Аргентины, но практически всю свою футбольную карьеру провёл в Италии и Испании. Последним клубом полузащитника была «Малага».
В Италии новичок «Карпат» выступал за «Удинезе», «Аталанту» и «Сампдорию». В Испании, помимо «Малаги», он защищал цвета «Мальорки».
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».