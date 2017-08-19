«Боруссия» Д стартовала в Бундеслиге с разгромной победы над «Вольфсбургом»

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги нового сезона дортмундская «Боруссия» в гостях со счётом 3:0 разгромила «Вольфсбург». На 22-й минуте Кристиан Пушилич счёт открыл, пять минут спустя отличился Марк Бартра, а на 60-й минуте окончательный результат установил Пьер-Эмерик Обамейянг.
Что касается остальных матчей стартового тура, то «Хоффенхайм» дома в концовке добыл победу над «Вердером» (1:0), «Ганновер» на выезде с минимальным счётом выиграл у «Майнца», «Герта» в Берлине была сильнее вернувшегося в высший дивизион «Штутгарта» (2:0), а «Гамбург» на своём поле победил «Аугсбург» (1:0).