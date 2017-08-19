Симонян: Самедов подвёл «Спартак», за его жёлтые карточки прощения нет

Первый вице-президент РФС, бывший футболист «Спартака» Никита Симонян прокомментировал поражение красно-белых в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:4). Симонян, в частности, высказал мнение, что полузащитник Александр Самедов подвёл команду, получив вторую жёлтую карточку за симуляцию.
«Если удаляют игрока за нарушение в борьбе, его можно простить. Но за те карточки, которые получил Самедов, прощения нет. Он подвёл команду. Все сошлись на том, что это была симуляция», — заявил Симонян, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Видео, в котором Симонян обвинил Самедова в проигрыше «Спартака» в дерби, можно посмотреть на «Чемпионате».
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