Нигматуллин: видимо, багаж Аленичева закончился

Бывший вратарь московских клубов «Локомотив» и «Спартак» Руслан Нигматуллин подвёл итоги прошедшего на стадионе «Открытие Арена» матча 7-го тура российской Премьер-Лиги. Напомним, красно-зелёные одержали волевую победу над красно-белыми со счётом 4:3.
«Я предполагал, что будет результативный матч. Я утверждал, что будет 2:2, почти угадал. Но, конечно, последние 10 минут были очень результативными. «Локомотив» заслуженно победил. Игра длится 90 минут, и надо играть все 90, а не только первый тайм, как это сделал «Спартак». В целом игра была равная, просто в начале удача была на стороне красно-белых. Но во втором случилось коллективное помешательство в связи с удалением Самедова, вся игра разрушилась. Абсолютно глупое удаление. Подвёл партнёров этим. Хорошая, сильная команда должна уметь перестраиваться и играть и вдесятером, и вдевятером. Для «Локомотива» было крайне важно забить в начале. Быстрый гол — большая неприятность для «Спартака». Первые два мяча в ворота «Локомотива»? В таких случаях говорят: «Не выручил». Были определённые моменты, которые помешали Гилерме. Может, даже сам Глушаков не ожидал этого. Но в целом голкипер «железнодорожников» провёл неплохой матч, намертво ловил во втором тайме. Пожелаю обоим вратарям становиться лучше и прибавлять с каждой игрой, чтобы Станислав Саламович Черчесов обратил внимание и вызывал в первую сборную. Пока игра неидеальная.
Видимо, багаж Аленичева закончился, и от чемпионского сезона ничего не осталось. Сейчас «Спартак» производит жалкое впечатление в играх со своими прямыми конкурентами. Я не знаю, что случилось в клубе, почему у Массимо Карреры не получается. Перед Лигой чемпионов оптимизма мало. У «Спартака» неплохой состав, «Локомотив» обходится гораздо меньшими ресурсами, но справляется. Юрия Павловича Сёмина поздравляю с отличной победой, а «Спартаку» желаю разобраться со своими проблемами», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.