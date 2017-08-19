«Ювентус» разгромил «Кальяри» в первом матче сезона Серии А

«Ювентус» разгромил «Кальяри» в первом матче итальянской Серии А сезона-2017/18. Встреча проходила в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
На 12-й минуте Штефан Лихтштайнер прострелил в середину чужой штрафной, откуда Марио Манджукич, положив корпус, неотразимо пробил в дальний нижний угол. На 40-й минуте Джанлуиджи Буффон не дал Диего Фариасу реализовать пенальти.
На исходе первого тайма Пауло Дибала юркнул в чужую штрафную площадь, откуда с левой ноги мощно пробил по центру. В середине второго тайма Гонсало Игуаин выскочил на ударную позицию в чужую штрафную, откуда с левой ноги неотразимо пробил в дальний нижний угол.
Липпи: мудрый Спаллетти — лучшая гарантия для амбиций «Интера»