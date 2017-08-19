Ари: в воскресенье пожарим мясо с болельщиками «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от победы своей команды над «Спартаком» (4:3) в выездном матче 7-го тура РФПЛ. Ари пропустил игру из-за травмы.
«Это фантастический матч, не жалею, что привёл на стадион семью. Игра бывшей команды и нынешней — особенные переживания. Обе команды смотрелись классно, в итоге мы победили заслуженно. Я был в раздевалке, тренеры сказали, что дают два выходных. В воскресенье будем жарить мясо с болельщиками, я тоже приеду», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
В пресс-службе ФК «Локомотив» пояснили, что речь идёт о празднике для горожан на «РЖД Арене — Локомотив» в воскресенье. Футболисты «Локо» — Ари и братья Миранчуки — проведут акцию в Абонементном центре, поддержат гостей в активных играх, примут участие в приготовлении мяса на барбекю-площадке. Начало — в полдень.