Маклаков: поражение «Спартака» от «Локомотива» – это полностью проигрыш Карреры

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился впечатлениями от матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4).
«Футболисты «Спартака» находятся в поисках игры, но пока её не нашли. Мне не понравился Александр Селихов, как-то неправильно отодвигать Артёма Реброва. Этот проигрыш полностью за Массимо Каррерой, нужно было Георгия Джикию заявлять в стартовом составе. Оставлять его на скамейке очень глупо.
То, что касается удаления Александра Самедова, – оно было заслуженным, никакого нарушения штрафной не было, он нырял. Нападение сделало своё дело, забили три гола. В поражении красно-белых виновата только защита», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.
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