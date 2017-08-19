Слуцкий: это очень тяжёлое время для меня и для игроков «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2) в матче четвёртого тура Чемпионшипа.
«Трудно давать оценку игре, ведь мы проиграли её в добавленное время. При счёте 1:1 у нас были некоторые голевые моменты, в частности у Ларссона. Также у нас был потрясающий шанс сравнять счёт с углового в добавленное время. Неутешительный вечер.
Это очень тяжёлое время для меня и для игроков. Мы потеряли трёх футболистов, которые играли с «Вулверхэмптоном», а в первом тайме сегодняшнего матча травмировались ещё два игрока. В перерыве пришлось делать замену и менять схему.
«КПР» сделал удачную замену, выпустив Мэтта Смита. Они изменили тактику и начали отправлять мяч в нашу штрафную площадь. Было очень сложно, поскольку мы были не в состоянии контролировать мяч и должны были защищаться. Думаю, мы как минимум заслужили ничью. Это плохой результат.
Отсутствие Клукаса? Думаю, он договорился с клубом Премьер-лиги. Сделка должна быть завершена в ближайшие дни", — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халла».