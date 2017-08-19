Скрипченко — после 0:6 в игре с «Рубином»: неприятно, болезненно и очень стыдно

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от поражения в матче 7-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. Махачкалинцы проводили первый матч под руководством Скрипченко, который сменил на посту главного тренера Александра Григоряна.
«Комментарии излишни. Постарался встряхнуть ребят и дать им понять, что они умеют играть в футбол, но сказалась скованность и ответственность ребят перед новым тренером.
После быстро забитых голов «Рубин» раскрепостился, играл по счёту и в итоге наказал нас за то, что мы во втором тайме постарались спасти игру.
Неприятно, болезненно и очень стыдно. Но у нас есть время исправить ситуацию и двигаться вперёд», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».