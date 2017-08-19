Рахимов: не понимаю, почему у «Спартака» нет усиления

Экс-футболист «Спартака», бывший тренер «Локомотива», «Терека» и «Амкара» Рашид Рахимов выразил непонимание трансферной политики красно-белых.
«Я не понимаю, почему у „Спартака“ нет усиления. В любом чемпионате чемпион по факту обязан усилиться, чтобы чего-то добиться в Лиге чемпионов», — цитирует Рахимова «Спорт FM».
19 августа «Спартак» на своём поле уступил «Локомотиву» со счётом 3:4. После семи туров РФПЛ в активе красно-белых 8 очков, с этим показателем команда на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице.
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