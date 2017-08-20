Нападающий грузинского клуба «Шевардени-1906» Михаил Ростиашвили находится на просмотре в московском ЦСКА, пишет интернет-портал Worldsport. 26-летний футболист во время сентябрьской паузы на матчи сборных примет участие в нескольких товарищеских матчах «армейцев», по итогам которых клуб должен определиться с его будущим.
Ранее Ростиашвили защищал цвета таких клубов, как «Торпедо» (Кутаиси), «ВИТ Джорджия», «Самтредиа», «Спартак» (Юрмала), «Боржоми» и «Лиахви». Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 25 тыс.
ЦСКА просматривает 26-летнего грузинского нападающего
Фото: Worldsport
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