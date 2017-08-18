Агент Вендела: представитель ЦСКА находится в Рио, переговоры могут затянуться

Карлос Энрике, агент полузащитника «Флуминенсе» Вендела, рассказал о ходе переговоров ЦСКА с бразильским клубом по переходу 19-летнего футболиста.
«Я могу подтвердить, что представитель ЦСКА находится в Рио. Помимо москвичей на Вендела претендуют ещё два клуба из Европы. Пока говорить о чём-то рано. Переговоры могут затянуться до конца трансферного окна. О большем не имею права говорить публично», — сказал Энрике в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Ранее вице-президент «Флуминенсе» Фернандо Вейга не подтвердил информацию о том, что Вендел находится в шаге от перехода в ЦСКА. Бразильские СМИ сообщали, что «армейцы» готовы заплатить за хавбека более € 7 млн.
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